Previsioni meteo 4 e 5 luglio: weekend di maltempo, temporali e temperature in calo

Pioggia, temporali, possibili allagamenti e temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma per il primo weekend del mese. Sabato 4 luglio il tempo sarà all’insegna dell’instabilità sulla Capitale e sul Lazio, mentre per domenica 5 luglio si attende un nuovo miglioramento, con sole e caldo.