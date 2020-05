Previsioni del meteo Roma 9 e 10 maggio: sole e caldo, temperature estive

Sole, caldo e temperature estive sono le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 maggio. Sarà un weekend all’insegna del bel tempo, con valori che toccheranno punte di 25 gradi in città. Peggioramento in vista nella serata di domenica, che prelude al un ritorno del maltempo atteso per la prossima settimana.