in foto: (La Presse)

Le previsioni del meteo per mercoledì 1 luglio a Roma registrano sole e caldo, con temperature fino a 32 centigradi. Luglio è alle porte e ad accompagnarlo c'è l'anticiclone africano, con l'alta pressione sub tropicale in aumento già a partire dalle prossime ore, che porterà la colonnina di mercurio a registrare valori alti e afa. Domani nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime oltre i 30 centigradi, nelle ore centrali della giornata. Un inizio mese all'insegna del bel tempo, che tuttavia già a partire da giovedì 2 e venerdì 3 luglio, potrebbe subire una battuta d'arresto, a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà un'ondata di maltempo, con pioggia, grandine e temporali. Nel weekend il quadro metereologico si manterrà instabile, con possibili precipitazioni attese per sabato 4, mentre domenica 5 luglio è previsto un nuovo miglioramento.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 1 luglio

Domani, mercoledì 1 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio, sulla Capitale si attende cielo sereno al mattino, di pomeriggio e alla sera, con vento debole o moderato e precipitazioni assenti. La colonnina di mercurio a Roma oscillerà tra minime di 20 e massime di 32 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, dove splenderà il sole per tutto l'arco della giornata, con temperature che supereranno i 30 centigradi su tutto il territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 luglio

Il primo weekend di luglio sarà all'insegna dell'instabilità, registrando su giornate con quadri meteorologici diversi. Sabato 4 luglio si attende una perturbazione che porterà maltempo sulla Capitale e sul Lazio, con cielo poco nuvoloso e possibili piogge, seppur deboli, anche su Roma. Situazione peggiore sul resto dei capoluoghi di provincia, con nubi sparse e isolate piogge su Viterbo, Rieti e Latina. Domenica 5 luglio il tempo tornerà stabile, con qualche annuvolamento.