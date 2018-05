Giovedì il tempo nel Lazio continuerà ad essere caratterizzato da profonda instabilità. Acquazzoni e temporali anche di forte intensità e con il rischio di qualche grandinata, accompagnati localmente da temporanee schiarite, si alterneranno per buona parte della giornata sulla regione. Temperature minime in aumento, massime in riduzione. Venti moderati da Sud-Est su zone costiere, in prevalenza da Est/Nord-Est altrove; moderati da Est in quota. Mari generalmente molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli molto nuvolosi e piogge in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: cieli coperti con rovesci anche temporaleschi in attenuazione serale, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità e piogge intense, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, asciutto in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

Viterbo: giornata all'insegna di forti piogge, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord/Nord-Est.