in foto: Cassonetti in fiamme a Roma – foto d’archivio

"L'ho fatto solo per divertirmi". Si è giustificato così un romano di 38 anni, accusato di aver incendiato otto cassonetti in soli due giorni tra i quartieri della periferia est della Capitale Alessandrino e Torre Maura. È stato incastrato dopo l'ultimo incendio messo a segno intorno alle 9 di mattina dello scrso 27 maggio, quando è stato sorpreso mentre dava fuoco ad alcuni pezzi di cartone e poi li gettava all'interno di tre cassonetti dell'immondizia in via delle Rondini. Alcune persone hanno assistito alla scena e hanno contattato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione Roma Alessandrina, che hanno identificato il piromane e denunciato a piede libero per danneggiamento a seguito di incendio. Ora l'uomo è in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Dai successivi accertamenti dei militari è emerso che il 38enne avrebbe incendiato altri cinque cassonetti dell'immondizia, dati alle fiamme la notte del 22 maggio scorso tra via dell'Aquila Reale e via dei Colombi. Il piromane riferiscono i carabinieri, è conosciuto nel quartiere per essere una persona disagiata.