E' accusato di aver rubato circa 40 valigie ad altrettanti malcapitati viaggiatori alle stazioni romane di Termini e Tiburtina. Per questo un 39enne belga è stato arrestato lo scorso 20 dicembre. Gli agenti della polfer l'hanno arrestato in flagranza, proprio mentre stava cercando di rubare un bagaglio. Gli investigatori hanno accertato la sua responsabilità in almeno altri 38 episodi dello stesso tipo.

Questo il modus operandi che utilizzava: entrava nelle stazioni all'alba e poi cercava di individuare i bagagli più lussuosi e quindi particolarmente appetibili. Individuava la vittima, lo seguiva discretamente e poi, alla prima sua distrazione, gli rubava la valigia e scompariva tra la folla dei viaggiatori. Il ladro è stato inchiodato dalle telecamere di sorveglianza delle due stazioni romane. Le prove schiaccianti hanno permesso alla procura di Roma , si legge nel comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, "di ottenere dal GIP del Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli stessi agenti hanno notificato all’uomo presso il carcere di “Regina Coeli” dove si trova per la condanna a seguito dell’arresto del 20 dicembre".

La polizia ferroviaria ha arrestato anche tre cittadini nigeriani, responsabili di furto aggravato di una valigia e di un portafoglio. Arrestati anche un cittadino iracheno, che aveva una carta di identità falsa e rubata, e un ragazzo nigeriano di 24 anni, trovato senza biglietto.