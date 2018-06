in foto: Monopoly edizione Roma

Parco della Vittoria diventa via del Corso, piazza Giulio Cesare diventa piazza del Popolo, vicolo Corto diventa viale Trastevere e così via. Le strade del Monopoly saranno dedicate ai luoghi e ai monumenti più famosi di Roma. E' stata presentata infatti l'edizione speciale dedicata alla Città Eterna dello storico gioco da tavolo che da generazioni diverte adulti e bambini.

L'edizione Roma è in preparazione e debutterà sugli scaffali dei negozi di giocattoli solo in autunno, ma sono già tante, si legge nel comunicato stampa di presentazione del gioco, le aziende che hanno prenotato in qualità di sponsor il proprio spazio per entrare nella storia. Le aziende partner possono essere presenti nelle caselle del tabellone, nelle carte degli IMPREVISTI e in quelle delle PROBABILITÀ. Creato da Elizabeth Magie all'inizio del XX secolo è stato pubblicato, in versione modificata, per la prima volta nel 1935 e ad oggi è il gioco da tavola più giocato al mondo dopo gli scacchi e la dama.

Esiste già un'edizione Italia e un'edizione Napoli, realizzata a dicembre 2017 con un successo senza precedenti nelle vendite (20mila copie in tre mesi e una riedizione in corso). Chissà se la stessa sorte toccherà al'edizione romana del gioco da tavolo.