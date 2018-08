Rubavano ai viaggiatori a bordo di treni approfittando del sonno e della stanchezza e minacciavano il personale ferroviario in servizio. Poi, sottraevano tutto ciò che riuscivano a prendere di nascosto, senza essere visti: portafogli, borse, occhiali da sole e telefonini. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno arrestato 4 persone, conoscite come la "banda dei treni", residenti a Napoli e provincia. Per gli investigatori i malviventi facevano parte di un'associazione criminale dedita ai furti e rapine sui treni notturni nella tratta Villa San Giovanni- Roma. Le indagini sono partite nel 2015 e coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, a seguito delle segnalazioni di alcuni passeggeri, vittime dei colpi. Le attività degli agenti si sono basate inizialmente sulla descrizione fornita dai malcapitati e dal personale che si trovava in servizio al momento dell'accaduto che hanno aiutato chi si è messo sulle loro tracce a risalire all'identità dei ladri. Per incastrarli e gli agenti della polfer hanno svolto frequenti controlli a bordo delle vetture dei treni in abiti civili.

Arrestate 4 persone

A finire in manette 4 persone: un ventisettenne raggiunto dal provvedimento nel carcere di Pescara dove si trova detenuto per reati analoghi e arrestato l'anno scorso dalla polizia ferroviaria, un ventinovenne rintracciato in una comunità nel comune di Vasto, un trentunenne e un trentasettenne, individuati e rintracciati nelle proprie abitazioni di Napoli e portati nel carcere di Poggioreale. Le misure sono state eseguite in collaborazione con i Compartimenti Polizia Ferroviaria per la Campania e per le Marche, Umbria e Abruzzo.