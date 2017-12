Avevano già saccheggiato le boutique più prestigiose del centro storico di Roma, arrivando ad accumulare un bottino di capi griffati dal valore di oltre 40mila euro. La ‘banda di Lupin', composta da giovani russi, era pronta a fare rientro in patria, ma i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina è riuscita a bloccare i ladri appena in tempo. I tre malviventi, che hanno 29, 30 e 32 anni, sono finiti in manette con l'accusa di furto in concorso. Sono stati sorpresi in flagrante mentre stavano rubando all'interno della lussuosa Maison di piazza San Lorenzo in Lucina. Uno di loro, sotto il giubbotto, aveva una borsa del valore di circa 3.500 euro a cui aveva già tolto le placche anti-taccheggio. Dopo aver individuato l'hotel dove i ladri alloggiavano, hanno perquisito la loro stanza e hanno trovato il resto della refurtiva nascosta in quattro grosse valigie. All'interno c'erano capi d'abbigliamento di lusso, borse e portafogli delle più note marche. Tutta merce rubata nelle boutique più prestigiose del centro storico della Capitale. Valore complessivo, oltre 40mila euro.

I tre arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri, si legge nel comunicato stampa dei militari, procedono al fine di verificare se la banda di ladri agisse su commissione per rubare capi specifici e i canali di riciclaggio.