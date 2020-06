in foto: Foto di repertorio

Prenota un massaggio, si presenta il giorno concordato, ma appena varca la soglia dello studio della giovane professionista, tenta di violentarla. Il responsabile è un ragazzo di 21 anni, denunciato e arrestato dagli agenti della questura di Latina. Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Ora si trova in carcere. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, lo scorso 23 aprile avrebbe fissato un appuntamento per una seduta di massaggi e manipolazione. Una volta raggiunto lo studio della ragazza a Latina, ha chiuso la porta dall'interno e ha aggredito la giovane: prima l'ha spinta contro una parete della stanza, poi l'ha immobilizzata, le ha toccato le parti intime e ha tentato di baciarla. A un certo punto la massaggiatrice, fortunatamente, è riuscita ad afferrare una bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzato sul volto del suo aggressore, approfittando un attimo di distrazione del ragazzo. Si è divincolata dalla presa del giovane ed è riuscita a raggiungere il balcone della cucina. Da lì ha chiesto aiuto sperando che le sue grida avessero attirato l'attenzione di qualcuno. Per sua fortuna alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine e immediatamente i poliziotti sono arrivati sul posto.

L'aggressore è riuscito nel frattempo a scappare, ma grazie ai dati forniti dalla vittima è stato facilissimo per i poliziotti risalire alla sua identità. Al termine delle indagini, il 21enne è stato arrestato e accompagnato, come detto, in carcere. Da successivi accertamenti è stato scoperto che il ragazzo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori.