in foto: I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

È ancora in corso l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco al civico 25 di via Mario Chiri, un traversa di via Collatina al Prenestino, periferia Est di Roma. Erano circa le 6.30 della mattina di oggi – giovedì 7 marzo – quando le fiamme si sono propagate per cause ancora da chiarire, all'interno di un appartamento sito al quinto piano di sette. Nell'incendio è rimasta intossicata dal fumo la proprietaria dall'abitazione: soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Qualche momento di paura per i condomini, tirati giù dal letto dalle sirene e dalle urla di allarme, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per sicurezza. I vigili del fuoco – in azione con un'autobotte e un'autoscala – supportati dalle forze dell'ordine hanno deciso in via precauzionale di evacuare l'intero stabile.