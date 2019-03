in foto: Arbitro in campo (Immagine di repertorio. Fonte: La Presse)

Durante una partita di calcetto femminile il giudice di gara espelle due giocatrici di una squadra al termine di un'azione di gioco. Un uomo entra in campo e lo aggredisce sferrandogli un pugno. L'episodio è accaduto a Tecchiena, frazione di Alatri in provincia di Frosinone. In campo cerano il Frosinone Futsal e il Valmontone calcio, squadre di calcio a 5 femminile che si sfidavano in un match di serie A2. Responsabile dell'episodio violento è un dirigente e accompagnatore della squadra del capoluogo ciociaro, un uomo di 54 anni.

Incensurato, il 54enne è stato denunciato dai carabinieri del Norm della compagnia locale, intervenuti dopo la richiesta dell'arbitro, che li ha contattati dagli spogliatoi dove si era rifugiato in seguito all'episodio avvenuto intorno al decimo minuto del secondo tempo. L'uomo dovrà rispondere di invasione di campo, aggravata dalla sospensione della manifestazione sportiva. Per lui è stata proposta anche l'applicazione del daspo, cioè dell'allontanamento forzato dai campi di gioco. L'arbitro, dopo l'intervento dei militari, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Benedetto di Alatri, dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di due giorni per lievi ferite riportate in seguito all'aggressione.