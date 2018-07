in foto: Foto di repertorio

Prende a bastonate il "rivale in amore" poi, lo accoltella. È successo sabato scorso a Roma. Una lite per gelosia tra un italiano e un egiziano che è scoppiata nell'area verde davanti alla stazione ferroviaria di viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde. Il motivo della contesa, l'amore di una donna. L'uomo italiano non aveva accettato la fine della relazione con la sua dolce metà e il fatto che lei avesse da qualche tempo iniziato una nuova storia con il ragazzo egiziano. I due "innamorati" sono andati in escandescenza e si sono insultati pubblicamente, attirando l'attenzione dei passanti che hanno assistito alla scena preoccupati. Al culmine della discussione, il ragazzo egiziano, andato su tutte le furie e perso il controllo, ha afferrato un bastone e ha colpito l'ex compagno della sua fidanzata su diverse parti del corpo. Poi, lo ha accoltellato all'avambraccio destro ed è scappato, probabilmente per paura delle conseguenze del gesto che aveva appena compito.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'uomo fermando l'emorragia all'arto e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale San Camillo. La vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gianicolense e del nucleo operativo della compagnia San Pietro che si sono messi sulle tracce del responsabile. L'egiziano, un operaio regolare sul territorio nazionale, è stato individuato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate.