in foto: Via Menghini – Google Maps

Un uomo di 45 anni è caduto dal quinto piano di un palazzo in via Mario Menghini, zona Appio Latino a Roma, ed è morto. Il fatto è avvenuto questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Giovanni e i colleghi del commissariato Appio. Presenti anche gli agenti della polizia scientifica. Le indagini sono ancora in corso, ma per il momento l'ipotesi più probabile è quella del suicidio.

Ipotesi suicidio: forse si è lanciato dalla finestra del bagno

Stando a quanto si apprende, a chiamare la polizia sarebbe stato un passante che portava a passeggio il cane e ha visto il signore precipitare a terra. I sanitari del 118 hanno cercato di fare il possibile per rianimare l'uomo, ma quest'ultimo è deceduto praticamente sul colpo. Forse il 45enne si è lanciato dalla finestra del bagno. Al momento, comunque, non si esclude alcuna pista. Non è chiaro se la strada sia stata chiusa al traffico.