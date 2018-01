Choc al Torrino, quartiere della periferia meridionale di Roma, dove una donna di 61 anni è deceduta precipitando dal balcone della sua abitazione, posta al quinto piano di uno stabile. La tragedia è avvenuta questa mattina, dove molti residenti dell'edificio, intorno alle 10, hanno avvertito distintamente il tonfo: il corpo della donna è infatti atterrato violentemente sull'asfalto del cortile condominiale. A ritrovare il corpo della 61enne è stato uno degli inquilini, che ha allertato immediatamente i sanitari del 118.

Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna: l'impatto al suolo si è purtroppo rivelato fatale. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della compagnia Eur, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto: secondo i militari dell'Arma, non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto, dal momento che la 61enne si trovava sola in casa al momento della tragedia. Per questo motivo sono stati esclusi gli esami autoptici e la salma è stata consegnata alla famiglia.