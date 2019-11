Una donna ha minacciato di dare fuoco al suo appartamento ma è stata bloccata dall'intervento della polizia e dei Vigili del Fuoco. I fatti hanno avuto luogo oggi, martedì 19 novembre, poco dopo l'ora di pranzo a Roma, in zona Prati. A far capire che qualcosa non andava, le urla della signora, che ha iniziato a gridare che avrebbe dato fuoco all'appartamento. Non si sa se ce l'avesse con qualcuno o se fosse da sola. Le grida hanno allarmato i residenti che, preoccupati da quello che stavano sentendo, hanno deciso di chiamare il 112 e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. E così poco dopo sono intervenuti sul posto le volanti della polizia e i vigili del fuoco, timorosi che la donna potesse attuare le sue minacce. Cosa che fortunatamente non è successa.

Donna minaccia di dare fuoco all'appartamento, nessun ferito

Sono stati attimi concitati quelli vissuti poco fa a Prati. Non solo perché si temeva per l'incolumità della donna, ma anche perché un incendio scoppiato in un palazzo abitato da decine di persone non è mai uno scherzo. Senza contare che potrebbero esserci feriti e intossicati, e persone bisognose di cure mediche. Per non parlare delle possibili vittime, una vera e propria tragedia nel caso di roghi scoppiati in appartamenti. Fortunatamente la situazione si è risolta per il meglio: mentre i pompieri entravano con l'autoscala attraverso la finestra dell'appartamento, gli agenti si sono fatti strada nello stabile e hanno bloccato la donna, evitando che potesse attuare i suoi propositi. Nell'intervento non è rimasto ferito nessuno. Resta da capire come mai la donna abbia minacciato di fare una cosa così pericolosa che avrebbe potuto recare danno a se stessa e altri e se in casa fosse da sola al momento dell'intervento delle forze dell'ordine.