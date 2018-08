in foto: L’albero bucato con il trapano a Prati

"Quell'albero mi dava fastidio!" è con queste parole che un uomo ha giustificato i buchi fatti con il trapano a un albero in via Tommaso Campanella, nel quartiere Prati, a Roma. L'anziano, un 80enne residente in zona, pare non vada per niente d'accordo con il verde urbano tanto che, secondo quanto appreso dai vigili che sono intervenuti sul posto, si è infuriato contro la pianta perdendo il controllo e pianificando di volerla togliere dalla strada. L'ottantenne è sceso in strada armato di trapano e, sotto gli occhi stupiti dei passanti che si trovavano in zona e hanno assistito alla scena, ha iniziato a usarlo contro l'albero.

Denunciato per danneggiamento

È stato un agente della polizia locale ad accorgersi dell'uomo che si allontanava dopo aver forato in più punti il tronco. Non era la prima volta, visto che il fusto presentava un taglio circolare molto profondo: un tentativo di abbattere la pianta che “faceva troppa ombra.” L’uomo è stato denunciato per danneggiamento.