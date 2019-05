in foto: L’incidente in zona Portuense – Foto Facebook

L'ennesimo incidente e sempre nello stesso punto. Si tratta dell'incrocio tra via Luigi Angeloni e via Maroncelli in zona Portuense a Roma, un incrocio dove in passato si sono verificati diversi in incidenti a causa della scarsa segnaletica. Questa volta in una delle due macchine coinvolte c'era anche un neonato. "La madre, giustamente terrorizzata per la sua incolumità, ha lanciato subito urla disperate di paura e richieste di soccorso, che hanno immediatamente allarmato i passanti e gli abitanti dei palazzi circostanti. Scene ormai consuete a questo incrocio, dove gli incidenti sono diventati praticamente all'ordine del giorno a causa della totale assenza di segnaletica orizzontale", hanno denunciato il dirigente regionale della Lega, Fabrizio Santori, e Daniele Catalano, già capogruppo della Lega all'XI Municipio. "Le strisce pedonali e le indicazioni di stop sono ormai invisibili, usurate dal passaggio delle automobili o cancellate dagli agenti atmosferici. I cittadini chiedono che vengano prese contromisure urgenti e ripristinata la segnaletica a tutela della loro incolumità. Solo così si potranno evitare nuovi incidenti e mettere finalmente in sicurezza l'incrocio, prima che si verifichi qualche tragedia o restino ferite altre persone", hanno scritto ancora in una nota.

Stando a quanto si apprende, nella mattinata di oggi, 31 maggio, si sono scontrate due automobili. A bordo di una viaggiavano un bimbo di appena quattro mesi e suo papà, mentre nell'altra c'era una donna. Quest'ultima e il piccolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con l'ambulanza. Solo due giorni fa si è verificato un altro incidente, sempre nello stesso punto. Un cittadino ha scritto su Facebook: "È di pochi secondi fa l'ennesimo incidente tra via Angeloni e via Maroncelli… e dopo mesi dalla mia richiesta di rifare il segnale di stop e rialzare il palo di Senso Unico caduto dopo il precedente incidente, ancora nessuno ha fatto nulla…".