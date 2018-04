Una tubatura dell'acqua è letteralmente esplosa questa mattina in via Ercole Bombelli in zona Portuense. L'acqua è scesa formando un fiume fino ad allagare piazza Doria Pamphili. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti di Polizia Locale dell'XI Gruppo e i tecnici di Acea Ato 2 che si sono dati da fare per aggiustare la perdita. Disagi alla circolazione in tutta la zona, dove si è registra tra l'altro scarsa pressione dell'acqua nelle abitazioni di via Ruspoli, via Colonna, via Mariani, via Venturi, via Frugiuele, via Frattini e via Medi", secondo quanto riportato dal consigliere dell'XI Municipio Valerio Garipoli.

Secondo quanto spiegato da Acea la situazione tornerà alla normalità non prima delle 19.00: gli operai sono già a lavoro da diverse ore e la strada è stata riaperta al traffico verso le 13.00.