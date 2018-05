in foto: Foto Facebook Marco Palma consigliere municipale

In molte abitazioni di Villa Bonelli, Magliana e Portuense questa mattina manca l'acqua. La causa è dovuta all'esplosione di una tubatura idrica in via Fuggetta. Nella stessa via da circa un mese si è aperta una voragine che ancora non è stata riparata. Sul posto, per riparare la conduttura, sono già intervenuti i tecnici di Acea, ma per ora i disagi permangono non solo in molti appartamenti, ma anche in bar, ristoranti e scuole del quartiere.

"Basta parole: ora Acea avvii sostituzione rete idrica”, accusa il consigliere dell’XI Municipio Marco Palma di Forza Italia. "Quest'oggi i cittadini si sono svegliati con una brutta sorpresa. Purtroppo le tubature come è noto sono molto vecchie e lo stress a cui sono sottoposte tra inverno e primavera-estate è tale che soprattutto in questa zona da anni si manifestano esplosioni. Ci aspettiamo sempre che il movimento 5 stelle cominci a fare la maggioranza e seriamente insieme all'acea metta in campo una pianificazione seria per dirimere definitivamente questa problemtica", commenta Daniele Catalano consigliere del Municipio Roma X di Fratelli d'Italia".