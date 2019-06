in foto: Foto della giornalista Vittoria Iacovella

Un edificio demolito a due passi da un asilo nido, con le polveri provenienti dal cantiere che hanno costretto i bambini a indossare una mascherina per entrare a scuola. È quanto sta accadendo in questi istanti in un istituto scolastico di via Parboni a Porta Portese, dove i genitori sono obbligati ad accompagnare i loro figli coprendosi il volto per evitare di respirare la polvere che proviene da un cantiere di demolizione proprio davanti all'asilo. La denuncia arriva sul profilo Facebook della giornalista Vittoria Iacovella, dove si vede chiaramente un cantiere a cielo aperto con i piccoli con il volto coperto mentre si recano nelle loro aule.