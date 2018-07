in foto: Foto Twitter

Paura in strada nella zona di Porta Pia, quartiere Salario. Verso l'ora di pranzo di oggi, 17 luglio, una parte della facciata di un palazzo in via Bergamo si è staccata dal resto dell'edificio e dopo un volo di diversi metri è precipitata al suolo. I calcinacci sono caduti al suolo colpendo il tetto di un'autovettura parcheggiata in strada. Grande paura fra i passanti, la zona infatti è molto trafficata da auto e pedoni, specialmente nell'orario in cui è successo l'episodio. Spaventate dal rumore dell'impatto del cemento sull'asfalto, molte persone si sono affacciate dagli appartamenti circostanti per vedere cosa fosse successo, altre, sono uscite da negozi e uffici. Molti hanno scattato foto con il telefonino condividendo sui social network le immagini di quella che si sarebbe potuta rivelare una situazione di pericolo per i passanti sul marciapiede sottostante il punto della caduta. A dare l'allarme le persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. I calcinacci sono stati tolti dalla strada per agevolare la circolazione dei veicoli. Il traffico è stato bloccato temporaneamente e riaperto poco dopo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.