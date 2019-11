La lucertola di Lataste (Podarcis latastei) ha due milioni di anni e vive sulle Isole Pontine. A trovarla un gruppo di ricercatori guidato dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università La Sapienza, in collaborazione con i ricercatori del Museo "La Specola" di Firenze, del Cnr, del Museo Alexander Koenig di Bonn e dall’università di Potsdam. Dal grigio al bruno, passando per il verde, l'antica lucertola presenta una certa varietà cromatica con possibili sfumature. Una specie che ha scelto come luogo del cuore idoneo alla sopravvivenza nel tempo oltre che Ponza anche Gavi, Zannone e Palmarola.

La scoperta degli scienziati

Scoprirla tra le rocce e la vegetazione è stato possibile grazie alle ricerche e agli studi del team, che ha svolto approfondimenti e osservazioni. Gli studiosi durante gli accertamenti svolti sul campo e in seguito, all'interno delle pubblicazioni fatte su riviste scientifiche, hanno spiegato che ne esistono numerosi esemplari, ma che tuttavia, devono essere tutelati con un occhio di riguardo in quanto le specie che abitano le isole subiscono maggiormente i cambiamenti ambientali provocati dall'uomo.

Una lucertola antica due milioni di anni

Sorprendente la resistenza della specie ai cambiamenti avvenuti sul nostro Pianeta nel corso di ben due milioni di anni. "Le analisi filogenetiche mostrano come le popolazioni attuali di lucertola di Lataste delle Isole Pontine occidentali siano frutto di una colonizzazione molto antica – spiega Riccardo Castiglia, coordinatore del lavoro nel dipartimento di Biologia e Biotecnologie –. Da quel momento in poi le popolazioni sono rimaste isolate ed è stupefacente come siano sopravvissute nonostante le notevoli fluttuazioni del livello del mare, avvenute durante tutto il Pleistocene".