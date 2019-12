Ha ripreso con il telefonino un momento intimo di una coppia di ragazzi, tra i quali una minorenne, diffondendo le immagini con amici e online. Marco Rossetti, un ventiseienne, è stato condannato a quattro anni di carcere per produzione di materiale pedopornografico. Insieme a lui, per detenzione dello stesso materiale è stato punito con un anno un altro ragazzo, suo amico, Lorenzo Martinelli. Come riporta Il Corriere della Sera, i fatti risalgono a otto anni fa, all'estate 2011, quando una comitiva di amici e conoscenti erano in vacanza a Ponza. Giornate all'insegna del divertimento tra teenager maggiorenni e minorenni, tra i quali la giovane vittima, una sedicenne. Secondo quanto riportato, era l'estate del 2011 e la sedicenne si stava frequentando con coetaneo, una storia d'amore breve ma intensa.

I video hard della sedicenne pubblicati online

Momenti di passione che sono stati immortalati ad insaputa della coppia da alcuni ragazzi, che hanno poi diffuso diversi video con amici e li hanno resi pubblici su internet. Una violenza di cui la giovane è venuta a conoscenza solo al termine della vacanza, quando ha fatto ritorno alla sua quotidianità. E quando ha visto quelle immagini, che erano accessibili agli occhi di tutti, le è caduto il mondo addosso.

La sedicenne ha sporto denuncia

Ma grazie al sostegno del padre, che si è accorto che qualcosa in lei non andava e che l'ha spalleggiata sin dal primo momento, non si è abbattuta. Ha preso coraggio ha denunciato l'accaduto, consapevole che avrebbe intrapreso una lunga e dura battaglia legale. Poi, grazie alla polizia postale sono risaliti ai responsabili e dopo una lunga trafila, le immagini sono state cancellate dal web e dai cellulari di molte persone.