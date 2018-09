in foto: L’auto in fiamme (foto: Astral mobilità via Twitter)

Giornata infernale per gli automobilisti che oggi, domenica 16 settembre, hanno percorso la Sr148 Pontina. In mattinata un'auto è andata a fuoco per cause da accertare. L'episodio, come riporta il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio, è avvenuto in direzione sud, all'altezza di via di Vallerano, poco prima delle uscite per il Grande raccordo anulare. Per consentire le operazioni si spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco la carreggiata in direzione Pomezia è stata chiusa all'altezza del chilometro 14. La chiusura è durata fino al primo pomeriggio: nel frattempo, oltre alle inevitabili code in direzione sud, si sono creati rallentamenti a causa dei curiosi anche in direzione della Capitale.

Nel pomeriggio sempre la Pontina è stata teatro di un altro incidente, avvenuto questa volta in direzione Roma. L'incidente è avvenuto al km 21+700 nel tratto compreso tra Castel Romano e il bivio per Pratica Di Mare e ha riguardato tre auto, che si sono tamponate tra loro per cause da accertare. Nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente, ma anche in questo caso si sono create lunghe code: l'incidente è stato rimosso solo verso le 17, ma i rallentamenti sono proseguiti per diversi minuti.