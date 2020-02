in foto: I soccorsi su via Leuciana

Un gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle 21.00 di ieri – venerdì 14 febbraio – a Pontecorvo in provincia di Frosinone. Qui, su via Leuciana all'altezza dell'agriturismo Paradise, si sono scontrate frontalmente due macchine a poca distanza dall'imbocco dell'autostrada A1 e al casello di Castrocielo. L'impatto tra una Fiat Punto e una Range Rover non ha lasciato scampo a un uomo di 54 anni, un camionista del luogo, che è stato estratto senza vita dalle lamiere dell'utilitaria dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ferito trasferito in eliambulanza a Roma

Ferite anche le persone che viaggiavano a bordo della Range Rover, un uomo e un giovane, non è chiaro se padre e figlio. In particolare il ragazzo, diciannove anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Scolastica di Cassino e da qui in eliambulanza a Roma dove è stato ricoverato d'urgenza.

La dinamica dell'incidente su via Leuciana

La strada provinciale numero 628 è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni, il tempo necessario per l'intervento dei soccorsi e poi per i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sul posto oltre il personale del 118 e i vigili del fuoco anche i carabinieri della Stazione di Pontecorvo. A essere stata fatale potrebbe essere stata l'alta velocità e un momento di distrazione. Sul corpo del 54enne sarà eseguita l'autopsia su disposizione del magistrato di turno.