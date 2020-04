in foto: Immagine di repertorio

Un boato ha squarciato all'improvviso l'aria a Pontecorvo, comune in provincia di Frosinone nella serata di ieri, martedì 7 aprile. L'esplosione è avvenuta in un campo in via Leuciana, in località Maggio, dove alcuni cittadini stavano bruciando delle sterpaglie in un campo di loro pertinenza. L'ipotesi al momento più probabile è che il calore sprigionato dall'incendio abbia fatto deflagrare un ordigno bellico rimasto inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rimasto sepolto nel campo. Il frastuono dell'esplosione è stato sentito a decine di chilometri di distanza nei comuni di Piedimonte San Germano, Aquino, Castrocielo e Roccasecca, moltissime le chiamate dei cittadini a vigili del fuoco e forze dell'ordine per segnalare il "botto".

Vetri delle case in frantumi per l'esplosione e auto danneggiate

Tanta paura per i residenti della zona – l'esplosione è avvenuta in un terreno tra due abitazioni – ma nessuna conseguenza a persone fortunatamente, ma gli edifici circostanti hanno subito lievi danni dall'onda d'urto dell'esplosione con i vetri delle finestre nel raggio di cinquecento metri andati distrutti. Danneggiate anche alcune automobili posteggiate nelle vicinanze. Sul posto i carabinieri della Stazione di Pontecorvo e i vigili del fuoco.