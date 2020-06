Sembrava una domenica mattina come tante quella di oggi a Ponte Milvio. Una bella giornata assolata, segno dell'estate che sta entrando e preludio di giorni più belli, soprattutto ora che la pandemia da coronavirus sta finalmente retrocedendo. Eppure proprio questa giornata che sembrava così bella ha rischiato di trasformasi in tragedia: per cause sconosciute un ambulante ha tentato di togliersi la vita davanti alla propria bancarella. L'uomo, davanti a decine di passanti increduli, ha provato a tagliarsi le vene e porre termine alla propria esistenza. Una scena tragica, piena di dolore: solo per il rotto della cuffia si è evitato il peggio, con le forze dell'ordine giunte sul posto per tentare di porre fine agli atti di autolesionismo dell'uomo.

Ambulante cerca di togliersi la vita, ricoverato in ospedale

L'uomo però, come riportato da Il Messaggero, non riusciva a calmarsi, era troppo agitato: i poliziotti hanno provato più volte a farlo desistere, ma lui sembrava deciso e intenzionato a tagliarsi le vene e a farla finita. Un gesto dettato dalla disperazione, di cui sono sconosciute le motivazioni. Dopo una lunga trattativa, la polizia è riuscita a convincere l'uomo a farsi ricoverare all'ospedale San Filippo Neri, dove è tutt'ora sotto osservazione. Il timore è che tenti ancora di togliersi la vita, cercando di replicare il gesto di stamattina. Molto probabilmente all'uomo sarà offerto un supporto e un aiuto psicologico al fine di scongiurare una tragedia futura, che sono per un caso fortuito non si è verificata già questa mattina, in mezzo a decine di passanti che transitavano a Ponte Milvio.