in foto: Foto dal gruppo Facebook ’Sei di Pomezia se’

Una vigilessa di Pomezia è stata investita questa mattina in via Pratica di Mare mentre stava effettuando i rilievi di un incidente stradale avvenuto poco prima. Dalle prime informazioni sembra che la donna sia stata colpita da una macchina in seguito a un tamponamento avvenuto tra le vetture in coda: il veicolo, sbalzato in avanti, l'ha colpita e lei è caduta a terra. Portata in clinica all'ospedale Sant'Anna, non sarebbe in gravi condizioni. Come da prassi, a causa di un sinistro avvenuto su via Pratica di Mare sono arrivati i vigili per mettere in sicurezza la strada. Un lavoro che svolgono tutti i giorni, ma che oggi ha rischiato di finire in tragedia a causa di un tamponamento avvenuto per distrazione.

Pomezia, vigilessa investita: portata in ospedale

Su via Pratica di Mare si era creata una coda di macchine a causa dell'incidente avvenuto poco prima. Una macchina è stata tamponata da un veicolo che sopraggiungeva da dietro: il conducente evidentemente non si era accorto della fila di macchine ferme per l'incidente e non è riuscito a frenare in tempo per evitare la vigilessa. La donna, caduta a terra, è stata immediatamente soccorsa dai colleghi, che hanno chiamato il 118 per il trasferimento in ospedale. Non si conoscono ancora le sue attuali condizioni né quali ferite abbia riportato nell'incidente: per adesso è noto solo che è ricoverata all'ospedale Sant'Anna. Non si conoscono le cause del tamponamento, se il conducente della macchina non abbia frenato in tempo per una distrazione, un colpo di sonno o perché il punto in cui l'altro veicolo era fermo era poco visibile.