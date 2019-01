in foto: L’incendio in un capannone di Pomezia

Incendio in un capannone di ricambi e pezzi d'auto a Pomezia, Roma. Le fiamme sono divampate questa mattina presto nella struttura in via Vaccareccia. A dare l'allarme alcuni residenti, che hanno notato le fiamme brillare all'alba, quando ancora era buio e, preoccupati per ciò che stava accadendo, hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo. Il capannone è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma per fortuna, il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato che il fuoco si propagasse e provocasse danni più estesi.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia locale che stanno indagando sul caso e il personale sanitario del 118. Ancora da accertare le cause dell'incendio sulle quali stanno indagando i militari. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato il rogo. Secondo le informazioni apprese non ci sarebbero stati feriti.