in foto: Sedici Pini centro commerciale

Paura nel pomeriggio di ieri, 4 dicembre, al centro commerciale Sedici Pini di Pomezia. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Corriere della Città, intorno alle 17 e 30 un uomo con il volto coperto da un passamontagna è entrato all'interno del supermercato Coop con un fucile e ha ordinato ai cassieri di consegnarli il contenuto delle casse. Avrebbe rubato circa 600 euro e il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di diversi clienti terrorizzati.

Sul posto i carabinieri di Pomezia: indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Pomezia al comando del capitano Luca Ciravegna. Al momento, però, il responsabile della rapina non è stato ancora individuato, ma le indagini sono in corso e i militari stanno esaminando tutti i filmati realizzati dalle telecamere di sorveglianza. Un lavoro che comunque è reso difficile proprio dal fatto che l'uomo indossava un passamontagna e anche guanti alle mani. Per ora i carabinieri non sanno neanche in che modo l'uomo sia riuscito a scappare: aveva un mezzo di sua proprietà all'esterno del centro commerciale o un complice era pronto a prelevarlo una volta messa a segno la rapina?