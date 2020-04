Inseguimento con sparatoria sulla via Pontina, nella zona di Pomezia. Un uomo non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri, tirando dritto quando questi gli hanno intimato l'alt. Un comportamento estremamente sospettoso, che ha fatto scattare l'inseguimento da parte dei militari. Una corsa folle, durata diverso tempo, e che si è conclusa con gli agenti che hanno sparato in direzione della vettura. Non si conoscono i motivi della fuga: è molto probabile che l'uomo, che è risultato avere precedenti penali, avesse in auto qualcosa che le forze dell'ordine non dovevano assolutamente vedere. Al momento della perquisizione però, non è stato trovato nulla: segno che molto probabilmente l'uomo è riuscito a sbarazzarsi di qualunque cosa tenesse in macchina durante la fuga.

L'uomo è stato intercettato a un posto di blocco a Pomezia, dove i carabinieri gli hanno intimato l'alt. Il guidatore però, ha tirato dritto e ha imboccato la Pontina, forse pensando di riuscire a seminare i militari. Dopo aver percorso buona parte della Pontina, ha lasciato la strada per imboccare la Laurentina in direzione Castagnetta, per poi andare verso Rio Verde.La sparatoria è cominciata quando l'uomo è arrivato all'altezza della Nuova Florida su via Modena. Arrivato in via Napoli, è stato arrestato.

Non si sa cosa l'uomo avesse con sé e quando sia riuscito a sbarazzarsene. Al momento è stato tratto in arresto, gli agenti stanno cercando di capire come mai non si sia fermato al posto di blocco.