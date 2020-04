in foto: foto di repertorio

A Pomezia, provincia di Roma, un neonato ha rischiato di morire mentre la mamma lo stava allattando. Fortunatamente è stato salvato dai pompieri. Una squadra di vigili del fuoco era infatti in servizio per un intervento di bonifica di calabroni in una villetta della zona. Poco prima delle 19 di oggi, giovedì 16 aprile, i pompieri stavano passando davanti al civico 5 di via Silvio Pellico, quando sono stati fermati da una giovane mamma che teneva in braccio suo figlio di pochi mesi. Il piccolo era cianotico e per questo i vigili del fuoco hanno praticato immediatamente le manovre di rianimazione e sono riusciti a salvare il bimbo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno subito portato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Le sue condizioni, fortunatamente, sono buone.

Coronavirus, a Pomezia 50 casi positivi

Per quanto riguarda la situazione legata all'emergenza coronavirus, a Pomezia sono 50 i casi positivi da Covid-19. Diciassette sono i pazienti tuttora in isolamento domiciliare e 8 sono quelli ricoverati in ospedale. I guariti sono 23 e 2 sono i deceduti. "Voglio ringraziare i cittadini che, con grandi sacrifici, stanno rispettando le regole allo stesso modo il mio pensiero va a quanti non hanno mai smesso di lavorare per garantire alla cittadinanza i servizi essenziali", ha dichiarato oggi il sindaco del paese a sud di Roma, Adriano Zuccalà.