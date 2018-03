Un altro caso di maltrattamenti su bambini indifesi, da parte di chi li dovrebbe proteggere ed educare, quello che arriva da Pomezia, nella provincia di Roma, dove tre maestre di una scuola dell'infanzia, un asilo, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri. Secondo quanto i militari hanno appreso nel corso dell'attività investigativa, le tre donne avrebbero sottoposto i piccoli alunni – tutti di età compresa tra i tre e i cinque anni – a continui atti di violenza fisica, morale e psicologica. Le indagini sono scattate lo scorso febbraio, quando le mamme di quattro alunni della scuola dell'infanzia statale si sono rivolte ai carabinieri della stazione locale dopo aver notato comportamenti insoliti da parte dei loro figli, che si rifiutavano addirittura di andare a scuola, per loro diventata un vero e proprio incubo.

I militari dell'Arma, dopo aver installato telecamere nell'istituto scolastico e utilizzando anche intercettazioni ambientali, accertando così l'attività delittuosa delle maestre. I bambini venivano strattonati per le braccia o per il grembiule, insultati, minacciati, oppure venivano umiliati di fronte a tutta la classe, costretti a restare in ginocchio in un angolo per tutta la durata delle lezioni. Le maestre, che insegnavano da anni, sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di essere ascoltate dal gip: nei loro confronti l'ufficio scolastico del Lazio provvederà ad avviare la sospensione dall'insegnamento in via cautelare.