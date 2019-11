L'ex donna del boss della "Banda della Magliana" è stata arrestata ed è finita in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è scattato a seguito dei servizi di controllo dei carabinieri, intensificati nel territorio di Santa Palomba dei Comuni di Roma e Pomezia. I controlli dei militari sono avvenuti nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre. Operazioni che hanno portato anche all'arresto di altre due persone e a una denuncia. I tre arrestati sono stati condotti in caserma e trattenuti per essere sottoposti a processo per direttissima.

Arrestata ex donna del boss della Banda della Magliana

I Carabinieri hanno arrestato la sessantaquattrenne, ex donna di un boss della “Banda della Magliana” e con precedenti. Secondo le informazioni apprese, si trovava a bordo della sua autovettura insieme al genero e stava percorrendo via Laurentina. Fermata al posto di blocco, è stata trovata in possesso di 105 grammi di cocaina nascosti nel reggiseno, di un bilancino di precisione e di 650 euro, provenienti dalla vendita della droga. Il genero, un ventisettenne con precedenti, è stato invece denunciato a piede libero poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Gli arresti dei carabinieri

Durante i posti di blocco svolti nel pomeriggio principali strade che conducono a Santa Palomba, sono finite in manette altre due persone, un trentaseienne romano con precedenti e una cinquantaduenne, entrambi con precedenti. L'uomo fermato per i controlli mentre stava percorrendo alla guida della sua auto via Ardeatina verso Roma – Ardea, è stato trovato in possesso di 52 grammi di cocaina, di una dose di hashish e di un bilancino di precisione, utilizzato per confezionare le dosi di droga destinate alla vendita. La cinquantaduenne è stata notata mentre usciva dalle case popolari di via dei Papiri a bordo della sua macchina. Alla vista del posto di blocco, ha cercato di effettuare un’inversione di marcia e di allontanarsi, ma i carabinieri non l'hanno persa di vista e l'hanno fermata. Aveva con sé 6 grammi di cocaina ed è stata arrestata.