Un incendio è divampato nel pomeriggio a Pomezia all'interno della Services Lazio, azienda per il trattamento dei rifiuti differenziati e materiale cartaceo. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute verso le 16 in via Messico riuscendo a spegnere le fiamme all'interno del silos con dentro materiale plastico. Non ci sono persone intossicate, secondo quanto si apprende.