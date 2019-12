in foto: Foto di repertorio

Cinque centraline della città hanno rilevato polveri sottili oltre i limiti nell'aria e per questo a Roma, nella giornata di domani, domenica 8 dicembre, e in quella di dopodomani, lunedì 9 dicembre, è stato disposto lo stop per i veicoli più inquinanti. In particolare sono state rilevate quantità di pm10 superiori alla soglia massima nelle centraline di corso Francia, via Magna Grecia, Cinecittà, Eur Fermi e Bufalotta. Lo stop è previsto dalle 7,30 alle 20,30, sia domenica che lunedì.

Domani stop nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 20,30

Lo stop, si legge sul sito Muoversi a Roma, è previsto nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 20,30, per le seguenti categorie di veicoli che di solito circolano nel fine settimana:

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1

– autoveicoli benzina Euro 0-1-2

– autoveicoli diesel Euro 0-1-2

Lunedì 9 dicembre, invece, sempre nei confini della Fascia Verde, alle limitazioni

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1;

– autoveicoli benzina Euro 2.

La misura decisa dovrebbe aiutare a ridurre il livello di pm10 nell'aria.

Lunedì 9 sciopero dei trasporti

Per lunedì è stato indetto anche uno sciopero dei trasporti, dalle 10 alle 14, che coinvolgerà i dipendenti Atac. Possibili disagi per quanto riguarda le metropolitane, i bus, i tram e le ferrovie gestite da Atac. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore per i dipendenti Cotral, quasi tutte le sigle sindacali hanno deciso di sospenderlo. Possibili disagi anche in virtù dello stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti.