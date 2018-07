in foto: Immagine reportorio

Un poliziotto travestito da postino, è riuscito a fermare la rete di spaccio allestita da un ragazzo di 21 anni sul terrazzo della sua abitazione nel quartiere di San Basilio, quartiere alla periferia Nord Est della capitale, una delle principali piazze di spaccio della città. L'agente del commissariato locale, presentandosi come un postino, è riuscito a entrare nell'abitazione del giovane, così da rendergli impossibile di disfarsi della droga facendosi aprire la porta di casa.

In una cassetta di legno custodiva e vendeva lo stupefacente. All'interno gli agenti del commissariato di San Basilio hanno trovato 110 grammi di marijuana, 81 grammi di Amnesia, ovvero di marijuana bagnata negli scarti di lavorazione dell'eroina o nel metadone. Una sostanza considerata estremamente pericolosa per la salute e che crea effetti pesanti sui soggetti che l'assumono. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.