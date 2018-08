Poliziotto adesca una 15enne: a scoprire il materiale pedopornografico sul cellulare i colleghi

Un poliziotto in servizio presso la Procura di Roma è indagato per adescamento di minore e per possesso di materiale pedopornografico. Dopo aver conosciuto una 15enne in chat, l’avrebbe indotta a inviargli video e foto dal contenuto esplicito. A trovare le immagini sul telefonino i colleghi della Squadra Mobile.