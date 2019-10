Uno dei due poliziotti uccisi questo pomeriggio a Trieste è Matteo Demenego: 31 anni, originario di Velletri, era stato trasferito a Trieste nel 2013 per lavorare nella Polizia di Stato. È morto insieme al collega Pierluigi Rotta, di 34 anni: entrambi erano in servizio presso l'Upgsp e sono deceduti dopo vari e disperati tentativi di rianimazione. Matteo Demenego era un agente semplice ed era diventato poliziotto con il 186/o corso allievi agenti. Aveva festeggiato il compleanno solo domenica scorsa, insieme a tutti i suoi amici: nessuno aveva immaginato che potesse succedere una cosa così terribile solo qualche giorno dopo. I due poliziotti sono stati uccisi nel corso di una sparatoria avvenuta all'interno della Questura di Trieste intorno alle 16.45: a colpirli, un giovane di 29 anni che era stato fermato insieme al fratello perché sospettato di aver rubato uno scooter nelle prime ore del mattino. Si tratta di due cittadini domenicani: Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da turbe psichiche, e il fratello Carlysle Stephan Meran, 32enne. Entrambi sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Poliziotti uccisi a Trieste, il cordoglio di Nicola Zingaretti

"Dolore per la tragica morte di due poliziotti a #Trieste. Un pensiero alle loro famiglie, alla Polizia e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che con il loro lavoro combattono il crimine e rendono le nostre vite più sicure". Sono queste le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, con le quali ha voluto ricordare – in un messaggio su Twitter – i due poliziotti uccisi qualche ora fa.

Poliziotti uccisi a Trieste, la dinamica della sparatoria

Non è ancora molto chiara la dinamica della sparatoria. Secondo le prime informazioni i due fratelli che poi hanno aggredito gli agenti sono stati portati in Questura dal personale delle Volanti perché ritenuti responsabili della rapina di uno scooter. "Per motivi in fase di accertamento – si legge in una nota della Questura – uno dei due ha distolto l'attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati".