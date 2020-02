in foto: Paolo Francesco La Monaca, l’agente di Polizia Locale deceduto

Un lutto ha colpito il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, con la morte dell'agente Paolo Francesco La Monaca. A dare l'annuncio e a manifestare il cordoglio dell'intero corpo il Comandante Antonio Di Maggio: "È con immenso dolore che ci stringiamo intorno alla famiglia del collega del IX Gruppo Eur, Paolo Francesco La Monaca, scomparso improvvisamente questa notte. Una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, dalle grandi qualità umane e professionali e che lascia un vuoto incolmabile". Un lutto che ha colpito due volte i vigili urbani di Roma: Paolo lascia una moglie, Milena, che era anche una collega, e i loro bambini. Il ricordo del Comandante, accompagnata da una foto dell'agente, è stata postata sulla pagina Facebook della Polizia Locale.

Il cordoglio e il ricordo dei colleghi

Tantissimi i ricordi dei colleghi e i messaggi di cordoglio per l'agente venuto a mancare. "Ciao Paolo ti ricorderò con l'affetto di sempre, ti ricorderò per la tua simpatia, eri sempre pronto a sdrammatizzare gli eventi più forti con una battuta e, tutto finiva in un sorriso", scrive Antonella. Teresa, un'altra collega, ricorda invece i tanti turni notturni passati insieme in pattuglia: "Quante notti ci siamo trovati a lavorare fianco a fianco.. sempre disponibile e sempre sorridente, anche quando la situazione rendeva difficile sorridere…".