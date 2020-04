La notizia è stata divulgata pochi minuti fa dalla Questura di Roma: nel corso di un intervento in un'abitazione per sedare una violenta lite domestica, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato di Spinaceto hanno scoperto il tesoro rubato in casa all'attrice italiana Gina Lollobrigida. Gioielli, premi (tra cui quattro David Di Donatello), onorificenze, orologi e penne preziosi. Il ricco bottino recuperato era nascosto in un armadio dall'uomo che è ha confessato raccontando di aver rubato gli oggetti durante i lavori di ristrutturazione compiuti in casa dell'anziana diva.

A richiedere l'intervento degli agenti una ragazza, preoccupata per la sua stessa incolumità per una violenta lite avuta con la madre e il suo compagno. Quando le volanti sono arrivate di fronte alla palazzina la giovane ha spiegato loro di temere perché l'uomo possedeva tre pistole. Gli agenti hanno chiesto al 33enne di poter vedere le armi di cui parlava la ragazza e se queste fossero regolarmente detenute: è così emerso che due armi erano repliche, mentre una terza era invece nascosta sopra un armadio. Una pistola calibro 7.65 funzionante e detenuta illegalmente. Proprio nel corso del controllo è uscio fuori un borsone contente proprio il "tesoro" trafugato da casa della Lollobrigida.

La refurtiva comprende "svariate medaglie con raffigurazioni sacre riportanti il nome di una nota attrice, un set di francobolli raffiguranti la stessa diva, 4 orologi da polso, 5 penne d’argento, 4 collane con perle bianche e 3 con pelle turchesi, 1 confezione di monete da 20 e 50 centesimi, tutte emesse dalla Repubblica di San Marino ed un binocolo di grosse dimensioni". Il 33enne ha spiegato che l'attrice, per la quale aveva svolto dei lavori di ristrutturazione tra il settembre del 2019 e il marzo del 2020, aveva donato lui quegli oggetti e gioielli. Contattata Gina Lollobrigida ha confermato di conoscere l'uomo in quanto impiegato nei lavori nella sua casa ma di non avergli regalato nulla. Gioielli e cimeli sono tornati in possesso dell'attrice mentre il 33enne è stato arrestato.