in foto: Pizza Roma Day 2018

Una sfida a colpi di gusto. Protagonista la pizza in tutte le sue declinazioni: nella Capitale arriva il Pizza Romana Day. L'evento per tutti i palati è in programma il 13 settembre, a partecipare saranno i pizzaioli convinti che la ‘nuova' pizza romana possa competere con la napoletana, detentrice storica del primato, che di recente ha conquistato un traguardo importante, con il riconoscimento Unesco per l'Arte del pizzaiolo napoletano. Sarà un'occasione per ragionare su impasti e condimenti per restituire dignità a uno stile dotato di storia e identità da difendere, considerando le rispettive differenze che contraddistinguono le due città. Una giornata di celebrazione e di festa per ripensare insieme la comunicazione della pizza romana e rivederne gli ingredienti di qualità che contraddistinguono i prodotti genuini e che rendono il cibo italiano unico in tutto il mondo. Riflettere e cercare di riavvicinarsi a un più profondo legame con i prodotti locali che fornisce il territorio che erano la carta vincente della tradizione del passato. Un'esperienza indimenticabile sia per turisti che per romani.

Il Pizza Romana Day

Il Pizza Romana Day è promosso da Agrodolce in collaborazione con Greenstyle e Repubblica Sapori. L'intenzione dei pizzaioli che aderiranno al progetto della nuova pizza romana sarà quella di dotarsi di un manifesto condiviso per riscattare la qualità della pizza della Capitale, specialmente quella offerta nei ristoranti del centro ai turisti. L'evento si svolgerà in due momenti distinti: la mattina, presso l'Osteria di Birra del Borgo, ci sarà un incontro a porte chiuse sul tema al termine del quale sarà svelato il Manifesto della Nuova Pizza Romana, un decalogo concentrato sulle linee guida e gli obiettivi da raggiungere. La sera l'evento si sposta nei locali della città: numerose le pizzerie della Capitale che hanno aderito all'iniziativa preparando per una sera i cinque classici: Margherita, Napoli, capricciosa, funghi, fiori.

Le pizzerie del Pizza Romana Day

180g Pizzeria Romana – via Tor de’ Schiavi, 53

91 bis – via della Farnesina, 91

Al Grottino – via Orvieto, 6

Exquisitaly – piazza di S. Bernardo, 99

Frontoni – via Assisi, 117

La Gatta Mangiona – via Ozanam, 30-32

Gazometro 38 – via del Gazometro, 38

Giulietta – pizza dell’Emporio, 28

Magnifica – via Ugo De Caroli, 72 d

Moma – via Calpurnio Fiamma, 40-44

Osteria di Birra del Borgo – via Silla, 26a

Pro loco Pinciano – via Bergamo, 18

Sant'Alberto – via del Pigneto, 45

Sbanco – via Siria, 1

Seu Pizza Illuminati – via Angelo Bargoni, 10-18

Spiazzo – via Antonio Pacinotti, 83

Pizzeria di Quartiere – Pietralata

Lievito – Via Andrea Doria, 12

Passetto – Piazza di S. Apollinare, 4

Casette di Campagna – Via di Affogalasino, 40