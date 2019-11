in foto: Foto Seu Pizza Illuminati – Facebook

Pepe in Grani di Franco Pepe, a Caiazzo, 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. Questo il podio della classifica ‘Pizza Awards Italia 2019', il premio organizzato dalla RistorAgency, MangiaeBevi e Scatti di Gusto. Nella classifica delle migliori 100 pizzerie d'Italia ci sono ben 14 pizzerie romane. Due di queste sono nelle prime 10 posizioni: si tratta di Seu Pizza Illuminati, al sesto posto, e la Gatta Mangiona, all'ottavo posto. Il premio speciale per la migliore pizza romana è andato alla pizzeria 180g di Centocelle, mentre il premio come miglior pizza del Lazio è andato a Seu Pizza Illuminati.

Pizza Awards, la classifica delle migliori 20

Pepe in Grani Caiazzo (CE) 50 Kalò, Napoli I Masanielli, Caserta (CE) I Tigli, San Bonifacio (VR) Sorbillo ai Tribunali, Napoli Seu Pizza Illuminati. Roma Casa Vitiello, Caserta (CE) La Gatta Mangiona, Roma La Notizia Gourmet 94, Napoli Francesco e Salvatore Salvo, San Giorgio a Cremano (NA) Renato Bosco, San Martino Buon Albergo (VR) Berberè, Castel Maggiore (BO) Da Zero, Milano Concettina ai Tre Santi, Napoli Tonda, Roma Patrick Ricci, San Mauro Torinese (TO) 10 Diego Vitagliano Napoli In Fucina, Roma Pignalosa Pizzeria, Salerno 180 g. Roma

Le altre ‘romane':

33. L’Osteria di Birra del Borgo, Roma

34. Sbanco, Roma

35. Angelo Pezzella, Roma

42. Lievito Madre Gino Sorbillo, Roma

43. Pupillo Pura Pizza, Frosinone (FR)

55. Pro Loco Dol, Roma

56. Pro Loco Pinciano, Roma

60. Sforno, Roma

70. Madre, Roma

GIOVANE PIZZAIOLO DELL’ANNO: Luca Mastracci – Pupillo – Frosinone/Priverno (LT)

MIGLIOR PIZZA ROMANA: 180 g. – Roma

MIGLIOR PIZZA LAZIO: Seu Pizza Illuminati – Roma