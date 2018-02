Pattinare sul ghiaccio nella città eterna, volteggiando tra le sue bellezze? questa sì che è un'idea da mettere in pratica e subito. E allora dopo il lavoro, nel weekend e appena si ha un attimo libero, non resta che mettere i pattini ai piedi, vincere ogni paura e imbarazzo e affrontare con divertimento le piste di pattinaggio di Roma. La capitale offre agli aspiranti pattinatori, così come a quelli più esperti, diverse piste direttamente in città, da Castel Sant'Angelo al Gianicolo passando per Piazza Re di Roma, dove piroettare e improvvisare acrobazie e volteggi da fare impallidire Carolina Kostner e compagne. Quindi se non volete perdere quest'occasione , ecco cinque piste di pattinaggio di Roma aperte fino a marzo, dove pattinare sul ghiaccio in piena libertà e concedersi un sano svago mentale e fisico, se ne conosci altre, segnalacele.

Castel Sant'Angelo.

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00

Contatti: sito ufficiale

Sarà possibile volteggiare sul ghiaccio con vista su Castel Sant'Angelo fino al 13 febbraio. Un'occasione imperdibile per gli amanti dei pattini e per i turisti e cittadini che possono approfittare dei circa 800 mq della pista e godersi spettacoli ed esibizioni di pattinatori esperti.

Euroma 2.

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00

Contatti: sito ufficiale

Seicento metri quadri di pista dove imparare a pattinare e a divertirsi in compagnia, il tutto fino al 18 febbraio. Il centro commerciale Euroma 2 mette a disposizione la pista di pattinaggio scoperta dove c'è la possibilità di prendere lezioni con il maestro, organizzare una festa di compleanno e divertirsi sul ghiaccio.

Terrazza Glaciale.

Indirizzo: Via di Porta S. Pancrazio, 32A, Roma

Sembra di stare sui monti, in un'atmosfera ad alta quota. E in effetti la Terrazza Glaciale, il primo Sky Ice Bar di Roma sulla terrazza dell'Hotel Parraiso in via di San Pancrazio al Gianicolo, è un posto da sogno. Qui fino a febbraio, pattinando si possono bere cocktail, ascoltare musica e assaggiare degustazioni. E ogni martedì c'è la serata dedicata alle tradizioni ad alta quota e ingresso in pista gratuito.

Piazza Re di Roma.

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00

Contatti: sito ufficiale

Fino al 25 febbraio si può vivere l'emozione di pattinare a Piazza Re di Roma, celebre piazza della capitale nel famoso quartiere di San Giovanni, qui è tradizione ritrovarsi per una pattinata reale, data l'importanza storica della location.

Ice Park.

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00

Contatti: sito ufficiale