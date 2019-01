Piste ciclabili, un parco, un'ampia zona pedonale, chiusure al traffico e corsie preferenziali. Questi gli interventi previsti che conferiranno un nuovo volto al quartiere San Giovanni di Roma, in particolare alla zona che ha già ha visto nascere e concludersi i cantieri per il nuovo capolinea della Metro C. L'area compresa tra viale Castrense, via La Spezia, via Taranto e largo Brindisi, verrà sottoposta infatti a importanti interventi di riqualificazione che cominceranno dal prossimo settembre.

"Dopo l'apertura della stazione San Giovanni della metro C avviamo un altro intervento di riqualificazione che donerà un volto completamente nuovo alla zona. Un cantiere che rientra nella cura dei trasporti e della mobilità che stiamo attuando in città. Parliamo di nuove aree pedonali, preferenziale, ciclabili e riorganizzazione della viabilità nell'ottica di favorire il trasporto pubblico e la mobilità dolce e sostenibile. Un restyling radicale, esclusivamente a vantaggio dei cittadini", ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi. In particolare il tratto di viale Castrense da via Nola a piazzale Appio sarà completamente chiuso al traffico (in pratica dall'uscita della tangenziale al piazzale che ospita Coin) e verrà realizzato un parco lungo le mura, che si collegherà a quello già esistente al di là delle mura su via Carlo Felice. Nella zona di via La Spezia- via Taranto sarà riorganizzata la viabilità, mentre sarà ampliata la zona pedonale di largo Brindisi. Via La Spezia diventerà a senso unico a partire da via Nola in direzione piazzale Appio (prevista anche la realizzazione di una ciclabile), mentre via Taranto sarà a senso unico in direzione via Monza (ciclabile prevista anche su via Taranto). A Largo Brindisi sarà attrezzato un parcheggio per circa 40 biciclette, chiuso e controllato, accessibile a chiunque abbia titolo di viaggio Metrebus.

"Con la riqualificazione della zona, che prevede anche una nuova area verde e pedonale, stiamo realizzando un cambiamento importante che presto sarà concreto e visibile. Per cittadini e residenti questo vuol dire meno traffico e smog, maggiore decoro e anche la possibilità di utilizzare la bici in sicurezza negli spostamenti quotidiani o nel tempo libero. Il nuovo hub pedonale e ciclabile di Largo Brindisi darà respiro a tutta l'area", spiega l'assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.