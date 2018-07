Ginnastica, accesso in piscina e in altri impianti sportivi, tornei di scacchi e di calcetto. Procedono a pieno ritmo, fa sapere il Comune di Roma, le attività e i servizi per gli anziani previsti dal Piano Caldo 2018. Il programma offre attività in piscina, attività motorie per l'invecchiamento attivo, attività di palestra cognitiva, seminari di prevenzione presso gli sportelli socio sanitari Farmacap, un torneo di calcetto intergenerazionale. Gli anziani per la prima volta potranno accedere all'impianto sportivo Montecitorio oppure allo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla grazie a un accordo con la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal).

Il programma ‘Viva gli anziani' è destinato agli over 80 ed è realizzato da Roma Capitale in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e con il Ministero della Salute. L'obiettivo, spiega il Campidoglio, è "contrastare e arginare l'isolamento sociale tramite connessioni tra le persone e i territori, costruendo così una comunità che sia davvero solidale soprattutto in un periodo dell'anno in cui senso di abbandono e depressione registrano un incremento". Per quanto riguarda i senza fissa dimora il Piano Caldo integra (quest'anno con 316 posti) il sistema ordinario di accoglienza capitolina che ogni giorno, durante tutto l'anno, ospita oltre mille persone, togliendole dalle strade. Un sistema che, inoltre, ogni mese fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio. Ogni giorno assicura a oltre mille persone un posto letto, un pasto caldo, una doccia, abiti puliti, coperte, consulenza legale, assistenza sociale.