Solo nel Lazio, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci sono 43 comuni ad alto rischio sismico in cui abitano oltre 114mila persone. Sergio Pirozzi, consigliere regionale ed ex sindaco di Amatrice, uno dei comuni più colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017, ha proposto una legge regionale sulla prevenzione del rischio sismico. La legge si basa, ha spiegato oggi Pirozzi, sui principi di "priorità, prevenzione e differenziazione". "Questa è una legge regionale, che ha l'ambizione di parlare di prevenzione, quindi creare un modello nuovo. Investire delle risorse per la prevenzione significa risparmiarle poi nell'emergenza, partendo da un criterio di priorità che e' quella dei Comuni che stanno in zona sismica 1", ha spiegato l'ex sindaco di Amatrice.

"Come Regione Lazio questo può diventare un modello sia per quello che riguarda la prevenzione, ma sia anche rispetto alla necessita' di avere delle norme diverse per i Comuni che hanno avuto la ‘vera' distruzione. C'è un cratere troppo esteso. Sono 139 Comuni. E' giusto che i centri che hanno avuto delle lesioni abbiano gli interventi giusti, ma poi penso che servano delle misure straordinarie per chi ha avuto la distruzione, cosa che e' mancata da due anni. Questo aspetto l'ho portato all'attenzione dell'allora premier Paolo Gentiloni e l'ho detto all'attuale premier Giuseppe Conte quando è venuto ad Amatrice. Oggi credo che la politica si debba interrogare se questo cratere immenso porti o no delle risposte ai territori, soprattutto a quelli che hanno avuto la distruzione e che non hanno più niente: io penso che la vera partita sia questa", ha dichiarato ancora Pirozzi. Secondo il consigliere la legge potrebbe essere approvata a settembre e per dare un primo contributo pratico "si potrebbe partire con 5-6 milioni di euro. Poi, un programma triennale che preveda anche un intervento del governo. Certo, il massimo sarebbe mettere in sicurezza anche le zone a rischio 2 e 3, ma partiamo da 1".