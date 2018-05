Torna domenica 20 maggio al Pantheon la pioggia di petali di rosa, l’evento emozionante che da anni incanta romani e turisti. Si tratta di una particolare rievocazione di una antica celebrazione che si svolgeva nella giornata di Pentecoste; durante la messa papale si faceva infatti cadere sui fedeli dal foro della cupola una pioggia di fiori proprio per ricordare la discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. Quest’antica tradizione, sospesa nei secoli scorsi, è stata nuovamente ripristinata a partire dal 1995. Inizio delle cerimonia: ore 10:00. Ingresso libero, fino ad esaurimento capienza.

Qualche curiosità sul Pantheon

L'edifico è stato testimone di millenni di storia ed è tra tutti i monumenti dell’epoca romana sicuramente il meglio conservato. Non tutti sanno però che il primo Pantheon fu fatto erigere alla fine del I secolo a.c come tempio dedicato a tutti gli dei venerati dai romani e che fu poi ricostruito in età augustea, a causa dei danni di un incendio, e assunse l’aspetto che ha adesso. Si trattava in pratica di un imponente struttura cilindrica in calcestruzzo sulla cui circonferenza erano ricavate grandi nicchie contenenti le statue delle divinità e sormontato da una grandissima cupola; quest'ultima, famoso per il suo grande "oculus" al centro, l'unica fonte di luce di tutto l'edificio, è al centro di una leggenda riguardante una grande pigna di bronzo trasportata a Roma dai diavoli che ne copriva l'apertura, portata poi via dagli spiriti maligni quando papa Bonifacio IV lo consacrò come chiesa nel 609 d.c.. Chiamata “Santa Maria ad Martyres”, fu dedicata proprio a tutti i primi cristiani morti sotto le persecuzioni. La pioggia di petali del Pantheon non è l'unica della città; ogni 5 agosto se ne tiene una nella basilica di Santa Maria Maggiore per ricordare la nevicata miracolosa che cadde sul luogo per indicare ai fedeli dove costruire la chiesa.

Come raggiungere il Pantheon

Situato nel pieno centro storico di Roma, per l'esattezza in piazza della Rotonda, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Barberini; in autobus, linee 64-62-492-81-40-87 e 30.