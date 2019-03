Il secondo incendio in venti giorni nella pineta di Castel Fusano a Ostia. Un pessimo presagio per l'arrivo dell'estate: in tanti ancora ricordano quando nell'estate del 2017 l'area verde sul litorale romano è stata funestata da decine di roghi, costringendo le autorità a disporre il pattugliamento da parte dell'esercito. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 14.00 di oggi a partire da un insediamento abusive: a bruciare una baracca e diversi cumuli d'immondizia. Il rogo si è propagato in un'area a ridosso dei binari della ferrovia Roma-Lido (ma nessun disagio alla circolazione è stato al momento segnalato), grazie anche al vento forte. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco che, non senza qualche difficoltà, hanno raggiunto l'area dell'incendio, e la Protezione Civile che ha immediatamente predisposto una linea taglia fuoco.

La Pineta di Castel Fusano: 916 ettari di verde da tutelare

Lo scorso 6 marzo un altro rogo era partito sempre da un insediamento abusivo all'interno della pineta. Torna così a porsi il tema della sorveglianza della pineta di Castel Fusano, la cui efficacia è resa ancora più difficile dalla sua estensione e dai moltissimi punti di accesso. Il Parco urbano della Pineta di Castel Fusano – istituito nel 1980 – si estende infatti su 916 ettari di terreno, è la più ampia area verde della città.